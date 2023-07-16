Специалисты регионального сосудистого центра Арзамасской городской больницы выполнили более 250 операций Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального сосудистого центра Арзамасской городской больницы за два месяца выполнили более 250 высокотехнологичных операций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Напомним, Арзамасский региональный сосудистый центр принял первых пациентов в апреле этого года. Он был открыт на базе Центральной городской больницы Арзамаса в рамках федеральной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями нацпроекта "Здравоохранение".

Согласно информации, в центре экстренная медпомощь оказывается пациентам с инфарктом миокарда, нестабильной и впервые выявленной стенокардией. Также выполняются диагностические и селективные коронарографии плановым больным.

Главный врач ЦГБ Арзамаса Олег Курахтанов отметил, что раннее обращение и быстрая доставка пациентов в стационар – залог успешного лечения и быстрой реабилитации.

Одной из самых востребованных операций является малоинвазивная установка стентов в коронарные сосуды сердца. Она проводится без наркоза и с минимальными разрезами на коже, что позволяет пациентам быстро вернуться к привычной жизни.

Как рассказал заведующий рентгенохирургических методов диагностики и лечения ЦГБ Арзамаса Илья Шумаков, в зону ответственности центра также вошел Саров. Так, за прошлую неделю экстренную помощь получили пять саровчан - троим были установлены стенты, двоим - выполнены диагностические вмешательства.

Ранее сообщалось, что медицинскую помощь в больнице им. Семашко в 2023 году получили более двух тысяч нижегородцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями.