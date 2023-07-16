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Общество

Благоустройство сквера на улице Тонкинской завершили в Нижнем Новгороде

19 июля 2023 15:37  [77] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Благоустройство сквера на улице Тонкинской завершили в Нижнем Новгороде. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Согласно информации, ранее здесь находилась старая площадка, которая уже не отвечала требованиям безопасности. 

Теперь для детей установили скалодром, полосу препятствий, качели, карусели, спортивные снаряды.

Также в пространстве появилась площадка для игры в панну - уличный футбол в формате 1 на 1. Ознакомиться с правилами игры может будет с помощью QR-кода.

Кроме того, обновлена система освещения, проведено озеленение. В частности, высажены липы, ели, лиственницы, сирень, барбарис, спирея.

Юрий Шалабаев отметил, что работы осложнялись большим количеством коммуникаций на улице Тонкинской.

Ранее сообщалось, что сквер на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе благоустроили по нацпроекту.

Также напомним, что жители Нижнего Новгорода могут высказать свои пожелания по благоустраиваемым в 2024 году пространствам.

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Теги:
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