Законопроект о девятидневных майских каникулах не нашёл поддержки в Госдуме Общество

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал депутатам Госдумы отклонить законопроект о продлении майских выходных за счёт сокращения новогодних каникул. Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, данный законопроект был внесён в Госдуму представителями фракции "Новые люди" в апреле.

Как отметили авторы инициативы, существующих майских выходных россиянам не хватает. Многие из них посвящают эти дни сезонной работе на дачных и приусадебных участках. Поэтому они предложили ежегодно продлять выходные дни с 1 по 9 мая включительно, а взамен сократить новогодние каникулы, сохранив нерабочим только период с 1 по 3 января.

Согласно информации, данную идею не поддержала комиссия правительства по законопроектной деятельности.

Как говорится в отзыве, действующий график нерабочих дней составили с учётом интересов граждан, мнения профсоюзов и объединений работодателей.

В законопроекте также не учтено, что школьные каникулы совпадают с новогодними праздниками, а именно в этот период работающие россияне и могут проводить всё время с детьми и укреплять родственные связи.

Напомним, депутаты предложили сделать выходными день воссоединения России и Крыма 18 марта, а также понедельник после Пасхи.