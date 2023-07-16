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Общество

Нижегородский НОЦ обсудил с с представителями ЦАР перспективы экспорта российских технологий и образования

19 июля 2023 18:10  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) при содействии фонда "ЮНЭКО" обсудили с представителями Центральноафриканской Республики (ЦАР) перспективы сотрудничества в сферах технологий, транспорта, образования и альтернативной энергетики.

По словам посла и главы миссии ЦАР в России Леона Додону-Пунагазу, потенциал Нижегородской области поможет вывести на качественно иной уровень образование в Центральноафриканской республике. Также страна нуждается в пожарных автомобилях и автомобилях скорой помощи.

Руководитель Нижегородского НОЦ Тимур Халитов отметил, что у обеих сторон есть интерес к расширению сфер сотрудничества.

В частности, Нижегородская область планирует передать и внедрить опыт и стандарты в общественные, образовательные, индустриальные и государственные организации ЦАР. 

В ближайшее время могут быть достигнуты реальные договоренности и заключены контракты.

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ планирует развивать научно-технологическое сотрудничество с Китаем.

Также напомним, что Нижегородский НОЦ и ДНР будут сотрудничать в сфере реализации технологических проектов.

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Теги:
Международное сотрудничество Наука НОЦ
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