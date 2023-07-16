Баскетбольную площадку на улице Коминтерна отремонтировали в Нижнем Новгороде после обращения жителей

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Баскетбольную площадку на улице Коминтерна, 6/1 отремонтировали в Нижнем Новгороде после обращения жителей к главе города Юрию Шалабаеву во время прямого эфира. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта мэрии.
Согласно информации, всего в этом году запланирован ремонт 11 спортивных объектов, восемь из которых уже открыты.
Так, для нижегородцев доступны площадки на улицах Панина, 19, Зайцева, 2, Пермякова, 46, Коминтерна 6/1, Дружаева 1а, Кирова 20/1, Сутырина, 33 и Ларина 3а. Новые спортивные локации, где можно сдать нормы ГТО, уже работают на улицах Коминтерна, 10, Мечникова, 55, проспекте Ленина, 50, проспекте Ленина, 30/6.
Работы по ремонту баскетбольной площадки контролировали специалисты Федерации баскетбола Нижегородской области, поэтому она соответствует самым высоким требованиям. В частности, кольца оснащены специальными демпферами, что позволят выдерживать им большую нагрузку и не ломаться, а наливное, резиновое покрытие снижает вероятность травмирования игроков.
Ранее сообщалось, что новую спортивную площадку открыли в Арзамасском городском округе по программе ФКГС.
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