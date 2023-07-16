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Экономика

Нижегородские сельхозхозяйства в 2023 году увеличили производство мяса и молока

20 июля 2023 09:54  [87] Экономика

Отдел статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Нижегородстата подготовил отчёт о состоянии животноводства в сельскохозяйственных организациях региона в январе-июне 2023 года

Согласно предоставленной информации, поголовье свиней увеличилось на 50% к предыдущему году и составило на конец июня 421,1 тысячи голов. Поголовье птицы выросло на 6% и составило 8,4 млн голов.

Кроме того, производство скота и птицы на убой за 6 месяцев текущего года выросло на 24,9% по сравнению с прошлогодними показателями и составило 84,5 тысячи тонн. Среди них наибольший объём составляют свиньи - 44,5%, птица - 43,4%, крупный рогатый скот - 12,1%.

С начала года в Нижегородской области продолжается рост производства молока. В январе-июне надои составили 288,3 тысячи тонн, что на 6,3% больше показателей предыдущего года.

В ведомстве также уточнили, что средний надой молока от одной коровы за истекший период составил 3962 кг - против 3667 кг в январе-июне 2022 года.

Напомним, что 15 животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году. При этом производство молока в Нижегородской области по итогам 2022 года увеличилось на 3%. 

Ранее сообщалось, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
АПК Нижегородстат Сельское хозяйство
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