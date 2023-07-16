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Общество

Исторический минимум показателя смертности зафиксирован в Нижегородской области

20 июля 2023 10:17  [79] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Исторический минимум показателя смертности зафиксирован в Нижегородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщили замгубернатора, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

Согласно информации, в этом году показатель смертности составляет 14,6 на тысячу населения. Ранее исторический минимум был достигнут в 2019 году. Тогда этот показатель составлял 14,7.

"Безусловно, уровень общего коэффициента у нас еще выше среднероссийского. Но важно сохранить этот тренд и усилить динамику снижения", - отметил Давид Мелик-Гусейнов, добавив, что Нижегородская область успешно справилась с вызовами пандемии COVID-19.

Среди дальнейших приоритетов замгубернатора назвал снижение смертности от неинфекционных болезней. Сейчас на их долю приходится 70% всех летальных случаев. Также будет вестись работу по снижению смертности от внешних причин и злоупотребления алкоголя. 

Прогнозируется, что до конца 2023 года ожидаемая продолжительность жизни в Нижегородской области вырастет на 6 месяцев и составит 72 года.

"Но я уверен, что может быть и лучше", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что программу по профилактике и лечению рака запустят в Нижегородской области в 2024 году.

Также в регионе утвердили программу повышения рождаемости и поддержки семей с детьми.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Смертность
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