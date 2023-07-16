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Общество

Участники стратсессии в городском округе Воротынский заявили о необходимости возведения новых объектов для сельского хозяйства

20 июля 2023 11:10  [108] Общество
Фото: Воротынская газета

Фото: Воротынская газета

В городском округе Воротынский прошла территориальная стратегическая сессия, посвященная актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Городской округ Воротынский обладает уникальным туристическим и экономическим потенциалом. Рядом реки Волга и Сура, здесь же проходит федеральная трасса. На территории округа расположен очень интересный поселок Васильсурск, который в этом году отмечает свое 500-летие. Нельзя не проникнуться красотой и самобытностью этих мест. Вместе с этим есть много задач, которые требуют решения. Для развития необходимо опираться на четкий  план действий и позицию людей. Общался с жителями района, знаю, что у них много инициатив и идей, которые обязательно надо учитывать",  - отметил Глеб Никитин.

В стратсессии приняли участие почти 70 экспертов: представители общественных организаций и малого бизнеса, руководители сельскохозяйственных предприятий и организаций социальной направленности, работники сфер образования, культуры, экономики, туризма, здравоохранения и жители, которые заинтересованы в дальнейшем развитии своей малой родины. Эксперты работали по трем направлениям: "Человек", "Пространство", "Экономика" и предлагали проекты для реализации. К обсуждению предложений подключился и депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лесун. Эксперты подвели итоги реализации действующей Стратегии развития Нижегородской области за пять лет, а также внесли предложения для ее обновления.

Глава местного самоуправления городского округа Воротынский Алексей Солдатов отметил, что основным драйвером развития территории является малое предпринимательство: по итогам 2022 года в г.о. Воротынский зарегистрированы 375 субъектов малого предпринимательства и 498 самозанятых граждан. Активно поддерживаются сельскохозяйственные предприятия: 10 из них получили субсидии и гранты общим объёмом 14 млн рублей, также было заключено 22 социальных контракта. За счет запуска крупного предприятия появились 130 рабочих мест, привлечено 192 млн рублей инвестиций. С 2018 года на 43% увеличилось производство зерна, молока – на 14%, построено пять сельхозсооружений. 

В рамках проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" открыты общественные пространства в Фокино, Михайловском, Васильсурске и Воротынце. В программе капитального ремонта участвуют шесть школ и три детских сада. За прошедшие пять лет открыто шесть центров "Точка роста". Идет строительство школы в Фокино. За прошедшие годы в округе было отремонтировано 12 медицинских учреждений, включая восемь ФАПов. Также были построены два модульных пункта в Сомовке и Разнежье. По проекту "Культура малой Родины" отремонтировали шесть сельских Домов культуры, районный краеведческий музей и его филиал в селе Быковка.

"У нас прекрасная природа, выгодное местоположение – на слиянии Суры и Волги, великолепные озера. Всё это открывает отличные возможности для развития туризма", - сказал инженер ООО "Ремстрой" Дмитрий Козяков.

Секция "Пространство" предложила идеи создания новых туристических маршрутов в селе Быковка, где проходит ежегодный фестиваль "Демидовская сирень", и в Васильсурске, который совсем скоро отметит 500 лет со дня основания.

Представитель секции "Экономика" Григорий Гришин, руководитель СПК "Искра-М", презентовал проекты строительства агропромышленного комплекса для содержания крупного рогатого скота с цехом переработки в Воротынце и животноводческого комплекса на 305 голов в селе Берёзовый Майдан.

"Такие инфраструктурные решения – вопрос не только экономический, но и социальный, ведь это, прежде всего, новые рабочие места", - уверен Григорий Гришин.

"Мы постарались заглянуть в ближайшее будущее не только городского округа Воротынский, но и Нижегородской области, - сказал, подводя итоги стратсессии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, член совета по актуализации Стратегии развития Нижегородской области Вячеслав Аксиньин. - Сегодня прозвучали интересные идеи, они станут отличным дополнением Стратегии развития Нижегородской области. Мы проведём детальную экспертизу, проработаем все предложения и представим их губернатору Глебу Никитину".

Ранее территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Тоншаевском районе. Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

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Теги:
Воротынский район Стратегия развития
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