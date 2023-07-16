Около 60 экспертов Тоншаевского района приняли участие в стратсессии по актуализации стратегии развития Нижегородской области Общество

Фото: газета "Край родной"

Территориальная стратегическая сессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Тоншаевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Тоншаево – один из северных районов Нижегородской области с хорошим потенциалом развития, в котором реализуется программа газификации. В округе живут талантливые люди, есть природные богатства. Необходимо грамотно спланировать движение вперед для того, чтобы соответствовать видению и ожиданиям жителей. Территориальные сессии позволяют учесть все перспективные идеи и проекты", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всего в мероприятии приняли участие около 60 представителей разных сфер и профессий.

За пять лет реализации стратегии развития региона в Тоншаевском районе было модернизировано и запущено множество производств, реализовано 49 проектов по благоустройству территорий, открыт спортивно-оздоровительный комплекс "Старт".

Обсуждение обновленной стратегии проходило в трех направлениях: "Человек", "Пространство", "Экономика".

Так, представители направления "Человек" предложили возродить программу по поддержке молодых специалистов за счет улучшения жилищных условий для выпускников вузов и техникумов.

Также было предложено построить спортивную школу с лыжероллерной трассой, на которой могут проводиться соревнования по биатлону и лыжным гонкам.

Большинство же голосов набрали идеи, связанные с газификацией, привлечением молодых специалистов, благоустройством водоемов и пляжных зон, строительством лыжероллерной трассы, базы отдыха и гостиничного комплекса для привлечения туристов, а также предприятий по переработке сельхозпродукции.

Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В 2023 году для актуализации плана развития региона пройдут 13 отраслевых стратегических сессий. 58 территориальных стратсессий пройдут во всех муниципальных округах и районах Нижнего Новгорода с 1 июля по 1 августа.

С 20 июля по 1 сентября пройдет 700 встреч с населением.

21 июня эксперты предложили более 30 проектов для развития Богородского района. На Бору было озвучено около 100 идей по развитию городского округа. Эксперты Варнавинского района предложили расширить туристический потенциал территории.

Также стратегические сессии уже прошли в Сокольском районе, Чкаловске, Лукояновском районе, Большеболдинском районе, Гагинском районе, Починковском районе, Княгининском районе, Бутурлинском районе, Кстове, Арзамасе, Дальнеконстантиновском районе, Вачском районе, Павловском районе, Сергачском районе и Городецком районе.