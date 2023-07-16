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Общество

Около 4,2 тысяч сотрудников нижегородских предприятий были обучены принципам бережливого производства в рамках нацпроекта

20 июля 2023 14:14  [76] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 4,2 тысяч сотрудников нижегородских предприятий были обучены принципам бережливого производства в рамках нацпроекта "Производительность труда" с 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, регион занимает первое место по этому показателю в стране.

Как рассказал замгубернатора Нижегородской области Андрей Саносян, персонал, обучившийся принципам бережливого производства, может претендовать на более высокую должность и зарплату.

Около 4,2 тысяч нижегородских специалистов с 2019 года освоили систему 5S (система организации и рационализации рабочего места (рабочего пространства), один из инструментов бережливого производства - прим.ред.), разбор производственных процессов на составляющие, картирование, стандартизацию и принципы быстрой переналадки оборудования. 

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что после окончания работы специалистов центра компетенций на предприятии начинают работать внутренние тренеры. Сейчас в регионе подготовлено уже 107 таких тренеров.

Ранее сообщалось, что нижегородский кабельный завод стал 231-м участником нацпроекта "Производительность труда".

Также напомним, что в 2022 году нацпроект "Производительность туда" в Нижегородской области был выполнен на 100%.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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