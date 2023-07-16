Эколог объяснил появление летучих мышей в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Экоцентр "Дронт"

Жители ЖК "Анкудиновский парк" рассказали в соцсетях, что в их домах появились летучие мыши. В беседе с редакцией сайта pravda-nn.ru эколог Асхат Каюмов пояснил, откуда зверьки появились в Нижнем Новгороде.

По его словам, появление летучих мышей в городе нормально и не вызвано какими-то климатическими изменениями. Ранее на месте ЖК "Анкудиновский парк" находился лес, в котором и обитали зверьки, однако он был вырублен.

В теплое время летучие мыши живут в укрытиях. Ими могут выступать пещеры, балконы, окна и другие укромные места. Там они выводят потомство, а в августе начинают миграцию к будущим местам зимовки, где и проводят всю зиму.

Отмечается, что в конце июля — начале августа случаи попадания летучих мышей в квартиры могут участиться, поскольку молодые особи могут по незнанию залетать в жилые дома.

Асхат Каюмов подчеркнул, что летучие мыши абсолютно неопасны и не причиняют вреда человеку. Они могут укусить, но маленькие зубы не позволяют прокусить кожу человека.

Если же летучая мышь залетела в дом или квартиру, не нужно торопиться от нее избавиться. Лучше всего дождаться вечера и выпустить животного наружу, так как яркий дневной свет может доставить ему дискомфорт.

"А вообще, хорошо, что летучие мыши обитают в районе жилых домов. Они питаются мелкими насекомыми. А это значит, что рядом со зданиями будет меньше комаров и мошек, которые раздражают людей", — отметил Асхат Каюмов.

Ранее НИА "Нижний Новгород" рассказывало, что в Нижегородской области распространены только три вида змей: медянка обыкновенная, уж обыкновенный и гадюка обыкновенная.