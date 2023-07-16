Детям-сиротам в Нижнем Новгороде передадут 20 квартир Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Детям-сиротам в Нижнем Новгороде передадут 20 квартир. Соответствующее решение было принято на заседании постоянной комиссии Гордумы по имуществу и земельным отношениям.

Согласно информации, квартиры находятся в Московском и Сормовском районах города, а также на территории Новинского сельсовета.

Также в ходе заседания депутаты обсудили передачу в государственную собственность Нижегородской области земельного участка на улице Коминтерна в Сормовском районе. Здесь находится пруд-накопитель кислых гудронов, который ранее уже был передан региону для ликвидации.

В государственную собственность также будут переданы восемь нежилых помещений в первом павильоне делового выставочного комплекса на территории Нижегородской ярмарки и нежилое помещение на улице Заводской в поселке Кудьма, где планируется разместить подразделение противопожарной службы.

Кроме того, в рамках реализации концессионного соглашения по созданию сети электротранспорта в региональную собственность будут переданы пять нежилых зданий на Молодежном проспекте в Автозаводском районе и Народной улице в Московском районе, а для строительства IT-кампуса в госсобственность перейдет земельный участок у дома №5 по улице Большие Овраги в Нижегородском районе.

По итогам рассмотрения постоянная комиссия рекомендовала принять данные проекты решений на заседании городской Думы 26 июля.

Ранее сообщалось, что более 1,4 млрд рублей будет направлено на жилищные сертификаты для детей-сирот.

Также напомним, что уже более 762 млн рублей поступило в бюджет Нижнего Новгорода за аренду муниципального имущества.