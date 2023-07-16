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Алексей Глушков: "Дистанционное электронное голосование обеспечивает анонимность, безопасность, защищенность, прозрачность"

21 июля 2023 10:30  [94] Общество

Фото: Общественная палата Нижегородской области

В Нижегородской области 10 сентября состоится Единый день голосования, в рамках которого пройдут выборы губернатора Нижегородской области. В регионе будет применяться электронное голосование.

Ведущий программист ООО "Медиа Страйк", руководитель группы разработки приложений голосований Алексей Глушков рассказал, как обеспечивается надёжность и тайна голосования при электронном голосовании (ДЭГ).

"Говоря про надёжность ДЭГ, стоит отметить, что центры обработки данных, обеспечивающие работу системы голосования, находятся в разных географических точках, они многократно резервируются. Части системы внутри каждого центра обработки данных также физически разделены. Это обеспечивает надёжность и непрерывность функционирования и катастрофоустойчивость. Не существует ни одного человека, который располагает административными правами на всю систему.

Также используется распределенное хранение и учёт голосов – блокчейн-платформа, представляющая собой сеть из распределённых узлов, осуществляющая приём, проверку, хранение параметров голосования и транзакций информационного обмена между частями системы.

В системе создано физически изолированное место, позволяющее участнику ДЭГ осуществить волеизъявление, сохранив тайну голосования. Анонимность обеспечивается и благодаря набору математических методов, позволяющих удостовериться в том, что избирателю ещё не был выдан бюллетень, удостоверить его выдачу, проверить правильность заполнения бюллетеня, подсчитать сумму голосов бюллетеней без раскрытия личности избирателя.

В ДЭГ используются классические, признанные и проверенные временем и математическим сообществом, внесенные в стандарты, криптографические протоколы и методы, такие как гомоморфное шифрование, "слепая" подпись, криптосистема с открытым ключом, разделение ключа, доказательство с нулевым разглашением обеспечивающие анонимность, безопасность, защищенность, прозрачность", - отметил программист.

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