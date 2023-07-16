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Общество

Участниками конкурса ОМК "Дневник отличника" стали более 100 школьников Выксы и других городов

21 июля 2023 11:12  [80] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Объединенная металлургическая компания провела творческий конкурс "Дневник отличника", в котором приняли участие дети сотрудников выксунского завода компании.

Как сообщили в пресс-службе ОМК, в этом году конкурс собрал рекордное количество участников и расширил географию охвата. Всего участниками было представлено 109 работ из Выксы, Кулебак, Мурома, Нижнего Новгорода и Москвы.

Участвовать в конкурсе могли школьники 2-9 классов со средним баллом годовых оценок от 4,8 до 5. В зависимости от возраста дети работали над одним из трех заданий. Учащиеся начальной школы собирали робота из подручных материалов (металлических банок, крышек, скрепок и тд.).

"Мы держим пчел, и во дворе я нашел старый дымарь, ржавую консервную банку, какую-то запчасть от старого холодильника и металлические шланги, которые стали руками для робота. Еще нашел краску и выкрасил некоторые части моей поделки. Смастерил я его за пару часов. С родителями мы записали видео, получилось классно. Не думал, что мой робот так понравится жюри", – поделился своими впечатлениями победитель самой младшей номинации, учащийся шиморской школы Илья Елизаров.

Школьников с пятого по седьмой класс попросили изобразить профессию будущего и дополнить рисунок аппликацией. Ребята восьмых и девятых классов занимались фотосъемкой и искали вокруг себя объекты, похожие на продукцию выксунского завода ОМК.

По итогам конкурса памятные подарки от компании получили не только победители и призеры каждой номинации, но и все участники творческого состязания. За первое место школьникам вручили рюкзак с LED-дисплеем и портативный фотопринтер, за второе – видеопроектор, за третье – умную колонку.

"Мы проводим "Дневник отличника» уже несколько лет и видим, что с каждым годом количество участников только растет. Этот конкурс помогает детям раскрывать творческий потенциал, активно участвовать в общественной жизни своей школы и города, а также мотивирует их на хорошие оценки. Выполняя предложенные задания, дети ближе знакомятся с нашим предприятием, профессиями металлурга и инженера, им интересно посетить и само производство. И мы, конечно, же готовы проводить для них экскурсии на градообразующее предприятие, чтобы в будущем они стали частью нашей команды", – отметила директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева.

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Теги:
Выкса Конкурсы ОМК
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