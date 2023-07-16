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Общество

Минимум 25 новых многофункциональных спортивных площадок появятся в Нижнем Новгороде в этом году

21 июля 2023 13:58  [84] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Минимум 25 новых многофункциональных спортивных площадок появятся в Нижнем Новгороде в этом году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

Мэр отметил, что такие площадки пользуются среди нижегородцев большим спросом. На них можно подготовиться к сдаче норм ГТО, поддерживать себя в хорошей физической форме почти круглый год.

Как рассказал директор городского департамента физической культуры и спорта Антон Ермаков, каждый год в Нижнем Новгороде строится по 16 новых спортивных площадок, по две в каждом районе. В этом году в связи с большим спросом на объекты их количество было увеличено до 25, к настоящему моменту 12 площадок уже построено.

Так, новая многофункциональная спортивная площадка появилась в Московском районе во дворе дома №10 на улице Коминтерна. Она построена в рамках реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде".

Здесь оборудовали турники, рукоходы, дорожку для прыжков в длину, тумбу для развития гибкости и другие спортивные тренажеры.

Ранее сообщалось, что баскетбольную площадку на улице Коминтерна отремонтировали в Нижнем Новгороде после обращения жителей.

Также напомним, что спортивные объекты в восьми школах Нижегородской области обновят в 2023 году.

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Теги:
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