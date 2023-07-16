Заявки на IT-отсрочку от службы в осенний призыв можно будет оформить через госуслуги Общество

В России 24 июля стартует приём заявок на отсрочку от службы в армии для IT-специалистов на осенний призыв. Согласно информации, заявки будут приниматься на портале "Госуслуги". Как сообщает телеканал "360", впоследствии документы будут переданы в Минобороны, которое примет решение об отсрочке.

Форма заявки доступна в разделе "Подача списков на отсрочку от призыва". Её можно подать через личный кабинет до 8 августа.

До 11 августа работодатели айтишников проверят и подтвердят данные, создадут списки и направят их в Минцифры. В конце августа собранная информация будет передана в Минобороны. Решение об отсрочке будет принимать Призывная комиссия уже непосредственно в рамках осеннего призыва — с 1 октября по 31 декабря.

Отмечается, что для получения отсрочки специалист должен профильное высшее образование в вузе из специального перечня, и не менее 11 месяцев работать по трудовому договору с нормированной продолжительностью рабочего дня в аккредитованной IT-компании.

Напомним, что осенний призыв пройдёт с прежними возрастными рамками - 18-27 лет. Поэтапное повышение призывного возраста в России начнётся с 2024 года.

В апреле депутаты Госдумы приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Бумажные повестки, передаваемые лично или через работодателя, сохранятся, но также их теперь будут отправлять заказным письмом или через портал "Госуслуги". Предполагается, что электронные повестки начнут действовать с осеннего призыва.