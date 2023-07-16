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Общество

Эксперты Краснооктябрьского муниципального округа представили инициативы по развитию паломнического туризма

21 июля 2023 16:12  [37] Общество
Фото: газета ”Сельские вести”

Фото: газета ”Сельские вести”

В Краснооктябрьском муниципальном округе прошла территориальная стратегическая сессия, посвященная актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Краснооктябрьский муниципальный округ обладает уникальным опытом взаимодействия культур и конфессий. Это обязательно нужно использовать при планировании дальнейшего развития территории. Создание качественной среды для жизни позволяет привлекать гостей и туристов, способствует привлечению инвестиций и – главное – улучшению "социального самочувствия" населения. Все это взаимосвязано, и именно жители и эксперты лучше всего знают, на что нужно делать упор в первую очередь", - отметил Глеб Никитин.

В стратсессии приняли участие более 60 человек – представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и различных организаций округа. Были подведены итоги социально-экономического развития округа с 2018 по 2023 год и определены основные приоритеты развития на ближайшие годы.

За пять лет реализации Стратегии развития Нижегородской области в Краснооктябрьском муниципальном округе отремонтировано почти 90 км дорог, газифицированы 918 домов. Благодаря национальному проекту "Экология" построены очистные сооружения в селе Уразовка, стоимость работ составила 130 млн рублей. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроены 4 общественных пространства и 12 дворовых территорий, реализовано 53 проекта по программе "Вам решать!". Капитально отремонтированы 2 школы и 4 детских сада.

Сессия проводилась по трём направлениям: "Человек", "Экономика" и "Пространство". 

Директор школы Альфия Сюняева, представлявшая проекты по направлению "Экономика", отметила важность развития переработки сельхозпродукции непосредственно на территории округа, а также озвучила предложения по решению проблемы дефицита кадров.

"Федеральные и региональные меры поддержки можно усилить и сделать более эффективными с помощью муниципальной инициативы выделения бесплатных земельных участков приезжающим в район специалистам", - считает Альфия Сюняева.

Идеи в рамках направления "Человек" представил Ринат Абдрахманов, руководитель аппарата Совета депутатов. Он отметил перспективы развития паломнического туризма.

"В Краснооктябрьском муниципальном округе есть культовые места как для христиан, так и для мусульман. К нам уже приезжают туристы со всей России, но, чтобы их стало больше, необходимо создание сопутствующей паломническому туризму инфраструктуры: гостиниц, общепита, точек продажи сувениров", - подчеркнул Ринат Абдрахманов.

Гульнара Ганиева, заведующая сектором культуры и туризма Краснооктябрьского муниципального округа, представила инициативы по направлению "Пространство".

"Прежде всего, это благоустройство прибрежной зоны реки Пары в селе Уразовка, а также расчистки русла реки. Это визитная карточка округа и, в силу своего расположения, место отдыха для жителей сразу нескольких населенных пунктов", – констатировала Гульнара Ганиева.

Подводя итоги стратсессии, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Антипов отметил вовлеченность жителей в работу, а также подчеркнул, что лучшие инициативы самым тщательным образом рассматриваются на региональном уровне.

"Уже есть "обратная связь" по итогам сессий, прошедших на других территориях, - рассказал он. - Команда губернатора Глеба Никитина находится на постоянной связи с авторами инициатив, задает вопросы и помогает подготовить их к включению в Стратегию развития Нижегородской области".

Ранее эксперты стратсессии в Городецком муниципальном округе предложили вернуть профобразование в школы.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.

 

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Теги:
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