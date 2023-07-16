Участники стратсессии в Шахунье предложили проекты по улучшению транспортной инфраструктуры и открытию новых производств Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Территориальная стратсессия, посвящённая актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным, прошла в городском округе Шахунья.

"Шахунья очень важна для развития севера региона в целом. Много удалось сделать за последние пять лет для развития округа, но сейчас вместе с экспертами и жителями нужно актуализировать задачи и обозначить новые цели. Особенно важно, когда предлагаются проекты и идеи, которые можно реализовать", - отметил Глеб Никитин.

Основная цель мероприятия – подведение итогов социально-экономического развития округа с 2018 по 2023 год и определение основных приоритетов развития на ближайшие годы. В стратсессии приняли участие более 50 человек – представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций округа. Сессия проводилась по трём направлениям: "Человек", "Экономика" и "Пространство". Итогом работы стала презентация проектов для актуализации Стратегии региона.

Глава МСУ городского округа Шахунья Олег Дахно рассказал об итогах реализации Стратегии в муниципалитете за пять лет. За этот период отремонтировано почти 180 км дорог. Благодаря нацпроекту "Экология" ликвидированы 26 несанкционированных свалок. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроено 6 общественных пространств и 28 дворовых территорий, реализовано 25 проектов по программе "Вам решать!". Создано 300 новых учебных мест в школе села Хмелевицы.

Начальник технического отдела управления по работе с территориями и благоустройству администрации г.о. г. Шахунья Галина Зайцева презентовала от секции "Пространство" три ключевых проекта: "Экосевер", цель которого – очистка лесов и водоемов, что, в свою очередь, будет стимулировать развитие экотуризма; "Пенсионеры севера" - создание центров долголетия и "Молодежь севера", в рамках которого в развитие округа и разработку проектов предлагают вовлекать детей в возрасте от 12 лет. Это направление также предполагает развитие кадровой политики и молодежной инфраструктуры.

Начальник финансового управления администрации г.о. г. Шахунья Марина Зубарева была делегирована секцией "Экономика" для представления идеи о создании в округе предприятия по переработке ягод, фруктов и грибов.

"Наш северный край богат дарами природы, самое время подойти к их использованию с умом и на благо жителей", – уверена Марина Зубарева.

Секция "Человек", проекты которой представила учитель экономики Вахтанской средней школы Елена Корпусова, обозначила необходимость сооружения виадука над железнодорожным полотном, разделяющим Шахунью на две части, а также представила проект оптимизации кемпинговой зоны у Чернухинского пруда.

"Обсуждение итогов и планов реализации Стратегии развития региона в Шахунье, как и пять лет назад, было жарким и одновременно плодотворным. Многие из внесенных задач были выполнены: например, строительство новой школы на 300 мест в Хмелевицах, завершение капремонта в Сявской школе. Подвели итоги, и сразу приняли новые поручения от жителей: продолжить ремонт школ, автодорог, модернизацию очистных сооружений и выбрать площадку по брикетированию мусора для его дальнейшей отправки в Городец на переработку. Все идеи записаны и будут обработаны для последующего обсуждения с жителями, а одобренные – для внесения в итоговую актуализированную Стратегию", - сказал депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Ранее эксперты Краснооктябрьского муниципального округа представили инициативы по развитию паломнического туризма. Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была утверждена в 2018 году.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.