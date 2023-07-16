Давид Мелик-Гусейнов призвал поддержать ФК "Пари НН" в матче 1-го тура РПЛ против "Зенита"

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Новый генеральный директор нижегородского футбольного клуба "ФК Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в преддверии матча 1-го тура сезона 2023/2024 Российской премьер-лиги против "Зенита" призвал всех болельщиков поддержать нижегородскую команду.
"Дождя не будет. А будет жарко. 15:15 стадион Нижний Новгород. Болеем за наших ребят! Вперед, за Нижний!", - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале перед матчем.
Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов 21 июля был назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород". В сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер - лиге.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+