Давид Мелик-Гусейнов призвал поддержать ФК "Пари НН" в матче 1-го тура РПЛ против "Зенита" Спорт

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Новый генеральный директор нижегородского футбольного клуба "ФК Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов в преддверии матча 1-го тура сезона 2023/2024 Российской премьер-лиги против "Зенита" призвал всех болельщиков поддержать нижегородскую команду.

"Дождя не будет. А будет жарко. 15:15 стадион Нижний Новгород. Болеем за наших ребят! Вперед, за Нижний!", - написал Давид Мелик-Гусейнов в своем Telegram-канале перед матчем.

Напомним, что Давид Мелик-Гусейнов 21 июля был назначен новым гендиректором ФК "Пари Нижний Новгород". В сезоне 2022/2023 ФК "Пари Нижний Новгород" по итогам двух стыковых матчей с "Родиной" сохранил прописку в Российской Премьер - лиге.