Нижегородских предпринимателей обучат работе на маркетплейсах Бизнес

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области могут пройти онлайн-курс по работе на маркетплейсах. Об этом сообщили в Корпорации МСП.

Согласно информации, обучение организовано совместно с обществом "Знание" и "Почтой России" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Курс "Основы ведения бизнеса на электронных торговых площадках" предназначен для тех, кто планирует выходить на маркетплейсы и не только заниматься торговлей, а грамотно использовать инструменты для эффективного продвижения продукта. Курс также будет интересен и полезен фрилансерам - менеджерам онлайн-площадок.

За время обучения есть возможность научиться с нуля создавать магазины: от регистрации до стабильных продаж, освоить инструменты продвижения. Обзор рынка онлайн-торговли и электронных торговых площадок поможет безошибочно выбрать оптимальную площадку, подходящую под специфику конкретного бизнеса.

Своими знаниями о том, как реализовывать товары с минимальными затратами и максимальной выручкой, поделятся эксперты таких площадок, как Озон, Wildberries и Яндекс. Маркет. О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе работающего в онлайн-торговле, расскажет старший советник генерального директора Корпорации МСП Виталий Машков.

Курс в видеоформате доступен в любое время, а конспекты лекций помогут лучше усвоить материал и разобраться в теме. После завершения обучения участники могут получить именной сертификат.

Регистрация на онлайн-курс проходит на платформе Знание.Академия.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в программе "МСП: Акселератор индустрии красоты".