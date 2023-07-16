Нижегородских предпринимателей обучат работе на маркетплейсах

Предприниматели и самозанятые Нижегородской области могут пройти онлайн-курс по работе на маркетплейсах. Об этом сообщили в Корпорации МСП.
Согласно информации, обучение организовано совместно с обществом "Знание" и "Почтой России" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".
Курс "Основы ведения бизнеса на электронных торговых площадках" предназначен для тех, кто планирует выходить на маркетплейсы и не только заниматься торговлей, а грамотно использовать инструменты для эффективного продвижения продукта. Курс также будет интересен и полезен фрилансерам - менеджерам онлайн-площадок.
За время обучения есть возможность научиться с нуля создавать магазины: от регистрации до стабильных продаж, освоить инструменты продвижения. Обзор рынка онлайн-торговли и электронных торговых площадок поможет безошибочно выбрать оптимальную площадку, подходящую под специфику конкретного бизнеса.
Своими знаниями о том, как реализовывать товары с минимальными затратами и максимальной выручкой, поделятся эксперты таких площадок, как Озон, Wildberries и Яндекс.
Курс в видеоформате доступен в
Регистрация на онлайн-курс
Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей приглашают к участию в программе "МСП: Акселератор индустрии красоты".
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