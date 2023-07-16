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Игорь Комаров преодолел дистанцию в 3 км на X-Waters Volga в Нижнем Новгороде

23 июля 2023 19:58  [82] Спорт
Игорь Комаров и Александр Бречалов

Игорь Комаров и Александр Бречалов

Фото: Александр Воложанин

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров принял участие в заплыве X-Waters Volga 2023 в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, в заплыве приняли участие более 2 тысяч человек из 170 городов России и других стран.

Игорь Комаров преодолел дистанцию в 3 км за 53 минуты 17 секунд.

"Я в прошлом году тоже участвовал, и во второй раз впечатления еще ярче. Если кто-то думает, участвовать или нет, я скажу -обязательно пробуйте! Думаю, что после этого вы не остановитесь и будете привлекать родственников, детей, знакомых. Очень доволен организацией мероприятия. Нижегородская область как всегда на высоте. Здесь есть участники и из других регионов, например, Александр Бречалов, глава Удмуртии. Это хорошая традиция; будем ее продолжать и поддерживать", - поделился впечатлениями полпред.

Игорь Комаров добавил, что получает удовольствие от плавания, потому что "есть время и подумать, и поработать над собой".

Напомним, в 2022 году в заплыве X-Waters Volga также принимал участие депутат Заксобрания Нижегородской области Андрей Тарасов.

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Теги:
Игорь Комаров Плавание
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