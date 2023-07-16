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Общество

Нижегородский филиал ЭнергосбыТ Плюс определил первого победителя акции "Офис в кармане"

24 июля 2023 10:17  [105] Общество

Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" подвел итоги первого этапа акции "Офис в кармане". В нем приняли участие более 2,5 тысяч жителей Дзержинска и Кстовского муниципального округа, которые в период с 1 мая по 30 июня 2023 года перешли на электронную квитанцию взамен бумажной. При помощи генератора случайных чисел среди участников был определен победитель, ставший обладателем смартфона.

"Акция "Офис в кармане" на этом не заканчивается, ее второй этап начнется уже 1 августа, – говорит руководитель управления клиентского сервиса Нижегородского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Светлана Быстрова. – Пользоваться электронной квитанцией удобно, она не требует места для хранения и не теряется, к тому же отказ от бумажных квитанций – это и вклад сохранение природной среды. И конечно, подписавшись в ходе акции на электронную квитанцию, вы становитесь претендентом на приз". 

Для участия во втором этапе акции "Офис в кармане" акции жителям Дзержинска и Кстовского муниципального округа необходимо будет подписаться на электронную квитанцию за тепло и горячую воду в период с 1.08.2023 г. по 30.09.2023 г. Это можно сделать на сайте ЭнергосбыТ Плюс в Личном кабинете либо в разделе "Задать вопрос", а также в офисах компании (г. Дзержинск – ул. Петрищева, 10а; ул. Ватутина, 21/20; г. Кстово – б-р Нефтепереработчиков, 19). Итоги будут подведены в октябре 2023 года. Победителю акции будет вручен смартфон.

Условия участия в акции можно узнать по телефону Контакт-центра 8 800 100 75 30 (звонок бесплатный), в офисах компании.  

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