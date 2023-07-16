Роботизированное оборудование для проведения анализов установили в Нижегородском СПИД-Центре Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый роботизированный комплекс для проведения анализов купили для лаборатории Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями при поддержке Минздрава Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, оборудование позволяет автоматизировать весь процесс подготовки и проведения анализов методом иммуноферметного анализа (ИФА).

Этот метод используется при тестировании на ВИЧ-инфекцию, гепатиты, сифилис и другие заболевания – всего до 70% исследований.

По словам главного врача центра Соломона Апояна, новое оборудование позволит в сутки проводить до 10 тысяч анализов.

Он добавил, что процесс проведения анализов полностью автоматизирован. Все процессы проходят без участия человека.

Также благодаря внедрению роботизированного комплекса сократился срок ожидания результата анализов. Ранее он мог быть выдан пациенту в течение семи дней, теперь же результат отправляется на "Госуслуги" сразу после подтверждения итогов исследования.

Ранее сообщалось, что новую систему ультразвуковой диагностики установили в поликлинике клинической больницы №7 Нижнего Новгорода.

Также напомним, что лечение в Нижегородском областном центре по борьбе со СПИД проходят 16 тысяч человек.