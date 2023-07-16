Почти 500 млн рублей заплатили должники Нижегородской области для выезда за границу Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области в июне вынесло более 170 тысяч временных ограничений на выезд должников из РФ. Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на ГУФССП России по Нижегородской области.

Согласно информации, в рамках 6 872 исполнительных производств с должников взыскали более 494,1 млн рублей.

В ведомстве напомнили, что выезд из России могут запретить при задолженности в 30 тысяч и более рублей, а также при задолженности более 10 тысяч рублей, если должник не внес оплату в течение двух месяцев после окончания срока добровольного погашения.

Кроме того, выезд за границу могут запретить, если задолженность по алиментам, возмещению вреда здоровью, в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба или морального вреда в результате преступления составляет более 10 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородские приставы взыскали 6,5 млн рублей после ограничения в пользовании водительскими правами.