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Сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом в июле. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, десятивагонный состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в Киров 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 июля в 17:52 с прибытием в Киров в 22:51.
В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 июля в 06:21 с прибытием в столицу Приволжья в 11:20.
Напомним, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.
Ранее сообщалось, что июле также удлинен состав "Ласточки", курсирующей между Нижним Новгородом и Москвой.
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