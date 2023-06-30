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Общество

Сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом в июле

06 июля 2023 14:02  [87] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сдвоенный состав скоростного поезда "Ласточка" будет курсировать между Нижним Новгородом и Кировом в июле. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, десятивагонный состав будет отправляться из Нижнего Новгорода в Киров 7, 8, 9, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 28, 29 и 30 июля в 17:52 с прибытием в Киров в 22:51.

В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 и 31 июля в 06:21 с прибытием в столицу Приволжья в 11:20.

Напомним, что скоростной поезд "Ласточка" сообщением Нижний Новгород-Киров ежедневно курсирует с 1 июля.

Ранее сообщалось, что июле также удлинен состав "Ласточки", курсирующей между Нижним Новгородом и Москвой.

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Теги:
ГЖД поезд
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