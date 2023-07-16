Нижегородская пенсионерка помогла полицейским задержать курьера-мошенника Происшествия

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде при активном участии 74-летней пенсионерки полицейские задержали соучастника мошеннической схемы по краже денежных средств у граждан. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Жительнице Лесного Городка позвонил мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов, и начал убеждать, что неизвестный по доверенности пытался обналичить ее сбережения. Пенсионерка согласилась на условия звонившего, но заподозрив обман, позвонила в полицию.

Она рассказала, что в настоящее время ждёт курьера, которому должна передать 300 тысяч рублей, якобы за отмену неправомерной операции по её банковскому счету.

Оперативно прибывшие сотрудники уголовного розыска задержали на месте преступления 49-летнего мужчину, который забрал деньги у пенсионерки.

Задержанный признался, что курьерские услуги были его подработкой. Ранее он уже был судим за преступления против личности, отметили в ГУ МВД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В полиции полагают, что данный мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям на территории Нижнего Новгорода.

Правоохранители в очередной раз убедительно просят нижегородцев просят провести беседы с пожилыми родственниками, напомнив о данной схеме обмана: звонящие могут представляться полицейским, следователем или адвокатом, используя различные схемы обмана. Все разговоры сводятся к требованиям "для решения вопроса" передать определённую сумму курьеру.

Необходимо оставить на виду номера телефонов членов семьи и экстренных служб, чтобы в сложной ситуации пожилой человек мог быстрее обратиться за помощью.

В ГУ МВД напомнили, что курьеры - посредники между злоумышленником и жертвой, также являются соучастниками противоправного деяния.

Ранее сообщалось, что борский таксист вернул пенсионерке 500 тысяч рублей, распознав мошенническую схему.

Напомним, в Арзамасе задержали участника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Он оказался причастен к 15 преступлениям.