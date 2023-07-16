Коттедж экс-главы Заволжья Владимира Румянцева в зоне ОКН Городца будет снесен в соответствии с градостроительными нормами Общество

Коттедж экс-главы Заволжья Владимира Румянцева в зоне ОКН будет снесен в Городце в соответствии с градостроительными нормами. Администрация Городецкого муниципального округа Нижегородской области намерена через суд добиваться сноса постройки, возведенной на фундаменте объекта культурного наследия.

Как отмечается в ответе прокурора Нижегородской области Андрея Травкина депутату Госдумы РФ Александра Хинштейна, копия которого находится в распоряжении редакции НИА "Нижний Новгород", земельный участок в историческом центре Городца по переулку Шевченко находится в защитных зонах объекта культурного наследия, что устанавливает ограничения на строительство и реконструкцию зданий, связанных с изменениями их параметров. Несмотря на это осенью 2022 года собственник участка экс-глава города Владимир Румянцев с отклонением от требований закона, построил жилой двухэтажных дом на фундаменте ранее снесенного строения – объекта культурного наследия.

Администрация Городецкого муниципального округа в декабре прошлого года направила собственнику требования устранить нарушения при возведении дома до 1 июля 2023 года. Однако должных мер Владимир Румянцев не принял до сих пор.

По требованию прокуратура Нижегородской области специалисты Росохранкультуры провели проверку, итогом которой стало возбуждение дело об административном правонарушении в отношении Владимира Румянцева.

Администрация Городецкого муниципального округа инициировала судебный порядок приведение постройки в соответствии с градостроительными нормами.

Прокуратура Нижегородской области держит ситуацию на контроле.

Напомним, что в марте текущего года экс-депутат Госдумы от Нижегородской области, а ныне председатель комитета Госдумы РФ по информполитике, ИТ и связи Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации со сносом исторического здания в центре Городца и строительством на его месте коттеджа.

Ранее сообщалось, что бывший глава МСУ Заволжья Владимир Румянцев выстроил себе особняк в охранной зоне.

Российский парламентарий в своём Telegram-канале назвал данную историю "дикой".

"Городец — это не просто древний город, основанный Юрием Долгоруким всего через 5 лет после Москвы. Это — музей под открытым небом, где сохранилось множество памятников. Такое обращение с уникальной исторической средой — просто святотатство, за которое зарвавшемуся чиновнику обязательно придётся ответить!" - подчеркнул Александр Хинштейн.

Стоит отметить, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил повысить ответственность за снос зданий в зоне исторической застройки Нижнего Новгорода при отсутствии необходимых согласований и разрешений.