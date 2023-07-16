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Капремонт в Пильнинской ЦРБ не помешает приему пациентов. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на Минздрав Нижегородской области.
Напомним, работы запланированы на первом и втором этажах корпуса поликлиники на улице 40 лет Победы, 1. Ремонт должен завершиться в течение 84 дней с даты заключения контракта.
Согласно информации, во время работ прием пациентов будет осуществляться в полном объеме в соседнем корпусе, который был отремонтирован ранее.
Ранее сообщалось, что семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение".
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