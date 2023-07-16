Капитальный ремонт пройдет в поликлинике Пильнинской ЦРБ Общество

Капитальный ремонт пройдет в Пильнинской ЦРБ. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, работы запланированы на первом и втором этажах корпуса поликлиники на улице 40 лет Победы, 1.

В частности, в здании будут отремонтированы системы пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и электросистемы.

На ремонт выделено более 24,1 млн рублей, а заявки от подрядчиков принимаются до 27 июля.

Работы должны завершиться в течение 84 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение".