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Общество

Капитальный ремонт пройдет в поликлинике Пильнинской ЦРБ

20 июля 2023 15:45  [102] Общество

Капитальный ремонт пройдет в Пильнинской ЦРБ. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье".

Согласно информации, работы запланированы на первом и втором этажах корпуса поликлиники на улице 40 лет Победы, 1.

В частности, в здании будут отремонтированы системы пожарной сигнализации, отопления, вентиляции и электросистемы.

На ремонт выделено более 24,1 млн рублей, а заявки от подрядчиков принимаются до 27 июля.

Работы должны завершиться в течение 84 дней с даты заключения контракта.

Ранее сообщалось, что семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение".

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Теги:
Здравоохранение капремонт
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