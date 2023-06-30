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Общество

Семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение"

06 июля 2023 16:57  [104] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Семь объектов Первомайской ЦРБ будут модернизированы по нацпроекту "Здравоохранение". Об этом сообщили в Минздраве Нижегородской области.

Согласно информации, в июне уже завершились внутренние ремонтные работы на четырех объектах.

Так, в Сатисской и Рогожской врачебных амбулаториях уложена новая плитка на полу и стенах, окрашены стены и потолок. В Рогожской амбулатории установили новые окна и двери. Также были отремонтированы кабинеты специалистов во взрослой поликлинике и отделении скорой медицинской помощи Первомайской ЦРБ.

Кроме того, был обновлен фасад Шутиловского фельдшерско-акушерского пункта.

В ближайшее время будет обновлен фасад Петровского ФАПа и проведен ремонт педиатрического отделения центральной районной больницы.

Как рассказала главный врач Первомайской ЦРБ Людмила Федюнина, больница обслуживает более 16,5 тысяч человек. На ремонт подразделений ЦРБ выделено около 20 млн. Также направлены средства на закупку оборудования.

Ранее сообщалось, что почти 3 млн рублей направили на ремонт амбулатории в селе Архангельское Шатковского района.

Также напомним, что поликлинику детской больницы №27 Нижнего Новгорода отремонтировали по нацпроекту "Здравоохранение".

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Теги:
Здравоохранение Первомайский г.о.
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