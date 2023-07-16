Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе для ряда военнообязанных Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе для ряда военнообязанных. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, предельный возраст пребывания в запасе для солдат, сержантов, мичманов, матросов, старшин и прапорщиков первого разряда повышен с 35 до 40 лет. Для военнообязанных второго разряда с этими званиями - с 45 до 50 лет, третьего разряда - с 50 до 55 лет.

Полковники и капитаны первого ранга первого разряда будут пребывать в запасе до 60 лет, второго — до 65, высшие офицеры первого разряда— до 65, второго - до 70 лет.

Также возраст пребывания в запасе повышен для запасников в мобилизационном резерве: для высших офицеров — до 70 лет, для старших офицеров — до 65, для младших — до 60, для обладателей иных воинских званий — до 55.

Ранее сообщалось, что поэтапное повышение призывного возраста в России начнется с 2024 года.

Также напомним, что прием заявок на отсрочку для ИТ-специалистов от срочной службы в рамках осеннего призыва начался с 24 июля.