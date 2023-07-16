Памятная капсула заложена на месте строительства киота на М-12 Общество

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Епископ Дальнеконстантиновский Филарет при святительстве митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия заложил памятную капсулу на месте строительства киота на будущей площадке отдыха автомагистрали М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, киот возведут в честь Иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" и Иконы преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Серафим Саровский – основатель и покровитель главной святыни региона – Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, который входит в состав паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Дивеево является одним из четырех уделов в мире, куда снизошла Богородица.

Скоростная автомагистраль М-12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево. Открыть движение от Москвы до Арзамаса по новой автотрассе планируется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.