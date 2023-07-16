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Общество

Памятная капсула заложена на месте строительства киота на М-12

24 июля 2023 16:48  [144] Общество
Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Фото: пресс-служба ГК “Автодор”

Епископ Дальнеконстантиновский Филарет при святительстве митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия заложил памятную капсулу на месте строительства киота на будущей площадке отдыха автомагистрали М-12 в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГК "Автодор".

Согласно информации, киот возведут в честь Иконы Пресвятой Богородицы "Умиление" и Иконы преподобного Серафима Саровского, чудотворца. Серафим Саровский – основатель и покровитель главной святыни региона – Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря, который входит в состав паломническо-туристического кластера "Арзамас – Дивеево – Саров". Дивеево является одним из четырех уделов в мире, куда снизошла Богородица. 

Скоростная автомагистраль М-12 станет самой быстрой дорогой к паломническому центру в Дивеево. Открыть движение от Москвы до Арзамаса по новой автотрассе планируется осенью этого года.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин дал старт движению на первом участке скоростной дороги М-12.

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Теги:
М-12
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