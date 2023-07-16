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Бизнес

Микрокредитная компания Нижегородской области в 2023 выдала льготные займы на 150 млн рублей

24 июля 2023 18:05  [98] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" в первом полугодии текущего года выдала 71 льготный заем на сумму около 150 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, займы выдаются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Больше всего займов с начала года было выдано предпринимателям Нижнего Новгорода, Павловского и Кстовского районов.

Замгубернатора Нижегородской области отметил, что количество выданных займов в 2023 году на 15% превышает уровень 2022 года.

С начала года предприниматели могут подать заявку на льготный заем онлайн, через сервис "Фастрек-52". С его помощью было выдано 27 займов.

Сервис позволяет сократить время рассмотрения заявки с 7-10 до 3-4 дней. Ставки по программе составляют от 1% до 10% годовых, а сумма – до 5 млн рублей.

Подать заявку на получение льготного займа можно через личный кабинет на сайте.

Ранее сообщалось, что нижегородские предприниматели получили финансовую поддержку на 23,6 млрд рублей при помощи Национальной гарантийной системы.

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Теги:
займы Предприниматели
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