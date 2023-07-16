Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
#ГастросетНижний в ресторанах Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
25 июля 2023 12:09  [0] Возможности использования биотоплива в Нижегородской области обсудили эксперты
25 июля 2023 11:58  [48] Создание единого бренда территории предложили участники стратсессии в Шаранге
25 июля 2023 11:45  [59] Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола
25 июля 2023 11:02  [86] Михаил Иванов: "Проект "ФКГС" позволяет не только благоустраивать общественные пространства, но и сохранять культурный код городов"
25 июля 2023 10:54  [121] Памятник "народному" директору Горьковского автозавода Борису Видяеву появится в Автозаводском районе
25 июля 2023 10:32  [107] Велотренировка для людей с ограничениями здоровья по зрению прошла в Арзамасе в рамках марафона "Сила России"
25 июля 2023 10:26  [122] Победители конкурса "Молодой Нижний" получат гранты на сумму более 8 млн рублей
25 июля 2023 09:20  [136] Участники стратсессии в Перевозе представили инициативы по созданию центров досуга для сельчан и возрождению заготовительных контор
25 июля 2023 09:12  [143] Глеб Никитин: "У нижегородских органов следствия - долгая и славная история"
24 июля 2023 18:37  [280] Банки обязали включать все платежи в полную стоимость кредита
Общество

Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола

25 июля 2023 11:45  [59] Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь смена пола в России разрешена только по медицинским показателям.

Исключением станет лечение пороков развития, врождённых аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые стали причиной нарушения формирования половых органов у детей. В таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.

Также, согласно поправкам в статью 16 Семейного кодекса РФ, сменившие пол не смогут усыновить детей, а в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован. 

Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на граждан, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете - 24 июля 2023 года.

Напомним, данный законопроект был разработан и внесён в нижнюю палату парламента в мае. 14 июля Госдума РФ одобрила закон о запрете смены пола.

Ранее эксперты обозначили позицию, что операции по смене пола в России нужно запретить, потому что подобные хирургические вмешательства нарушают нормы действующего законодательства и идут вразрез с моральными устоями общества.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ЛГБТ Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph