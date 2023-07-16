Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола Общество

Фото: с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете смены пола. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, теперь смена пола в России разрешена только по медицинским показателям.

Исключением станет лечение пороков развития, врождённых аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые стали причиной нарушения формирования половых органов у детей. В таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.

Также, согласно поправкам в статью 16 Семейного кодекса РФ, сменившие пол не смогут усыновить детей, а в случае смены пола одним из супругов брак будет аннулирован.

Отмечается, что новые нормы не будут распространяться на граждан, изменивших пол до дня вступления в силу закона о запрете - 24 июля 2023 года.

Напомним, данный законопроект был разработан и внесён в нижнюю палату парламента в мае. 14 июля Госдума РФ одобрила закон о запрете смены пола.

Ранее эксперты обозначили позицию, что операции по смене пола в России нужно запретить, потому что подобные хирургические вмешательства нарушают нормы действующего законодательства и идут вразрез с моральными устоями общества.