Госдума РФ одобрила закон о запрете смены пола

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Согласно документe, теперь в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" появится новая статья. Она запретит, в частности, проводить медицинские вмешательства и принимать лекарства, которые направлены на смену пола.
Исключением станет лечение пороков развития, врождённых аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые стали причиной нарушения формирования половых органов у детей. В таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.
Ранее эксперты обозначили позицию, что операции по смене пола в России нужно запретить, потому что подобные хирургические вмешательства нарушают нормы действующего законодательства и идут вразрез с моральными устоями общества.
Напомним, федеральный закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу с 5 декабря. В КоАП внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штраф за нарушение закона составит от 100 тысяч до 6 млн рублей - в зависимости от статьи.
А уже в январе этого года Владимир Путин подписал указ о защите брака как союза мужчины и женщины.
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