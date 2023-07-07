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Общество

Госдума РФ одобрила закон о запрете смены пола

14 июля 2023 13:20  [208] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Государственная дума приняла в двух заключительных чтениях законопроект, который запрещает проводить в России медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека . Об этом сообщает телеканал "360".

Напомним, данный законопроект был разработан и внесён в нижнюю палату парламента в мае.

Согласно документe, теперь в законе "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" появится новая статья. Она запретит, в частности, проводить медицинские вмешательства и принимать лекарства, которые направлены на смену пола.

Исключением станет лечение пороков развития, врождённых аномалий, эндокринных и генетических заболеваний, которые стали причиной нарушения формирования половых органов у детей. В таких случаях потребуется решение врачебной комиссии.

Ранее эксперты обозначили позицию, что операции по смене пола в России нужно запретить, потому что подобные хирургические вмешательства нарушают нормы действующего законодательства и идут вразрез с моральными устоями общества.

Напомним, федеральный закон о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и педофилии вступил в силу с 5 декабря.  В КоАП внесены изменения, закрепляющие санкции за пропаганду ЛГБТ и педофилии. Штраф за нарушение закона составит от 100 тысяч до 6 млн рублей - в зависимости от статьи.

А уже в январе этого года Владимир Путин подписал указ о защите брака как союза мужчины и женщины.

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Теги:
Здравоохранение ЛГБТ Медицина и здоровье
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