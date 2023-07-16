Создание единого бренда территории предложили участники стратсессии в Шаранге Общество

Фото: газета Знамя Победы

В Шарангском муниципальном округе прошла территориальная стратсессия, посвящённая актуализации стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Шаранга – очень яркий край со своим особым колоритом. Главное, что хочется отметить – заинтересованность жителей в развитии своей малой родины. Это касается благоустройства, социальных проектов, инвестиций. У округа хорошие перспективы развития, связанные в том числе с газификацией. Важно, чтобы у людей сохранялось желание двигаться вперед. Для этого и проводятся сессии, на которых можно высказать свои инициативы", - сказал Глеб Никитин.

Участники стратсессии подвели итоги социально-экономического развития округа с 2018 по 2023 год и определили приоритеты развития. В стратсессии приняли участие более 50 человек.

Глава МСУ Шарангского муниципального округа Дмитрий Ожиганов рассказал об итогах реализации Стратегии в муниципалитете за пять лет. За этот период отремонтировано более 60 км дорог. Благодаря нацпроекту "Экология" ликвидированы три несанкционированных свалки. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроены парк "Заречный" и территория прилегающего к нему пляжа, а также 19 дворовых территорий. Помимо этого, реализовано 52 проекта по программе "Вам решать!".

Сессия проводилась по трём направлениям: "Человек", "Экономика" и "Пространство". Итогом работы стала презентация проектов для актуализации Стратегии региона.

Агроном, руководитель предприятия "Новый век" Антон Пермяков, представлявший секцию "Экономика", выступил с инициативой по созданию единого бренда Шаранги.

"Это будет способствовать повышению узнаваемости территории - и с точки зрения туристической привлекательности, и с точки зрения продвижения сельхозпродукции, выпускаемой здесь", - уверен Антон Пермяков.

Сергей Краев, представитель территориального отдела рабочего поселка Шаранга, озвучил идеи участников секции "Пространство". Это благоустройство Шарангского пруда – углубление и обустройство набережной, проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений, а также реконструкция детских спортивных площадок.

"Нижегородский спорт сейчас на подъеме, – подчеркнул Сергей Краев. – А начинается всё со спортивных площадок в шаговой доступности. Именно там появляются новые чемпионы".

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов, который также принял участие в обсуждении, назвал одним из важнейших вопрос подготовки и мотивации квалифицированных кадров.

"Один из главных вопросов севера области – квалифицированные кадры, их поддержка и мотивация оставаться на своей малой родине. Кадры решают все! В первую очередь, в сфере здравоохранения. Необходимо стоить жилье, предлагать особенные программы для узких специалистов. Обращают внимание жители и на необходимость строительства завода по переработке бытовых отходов, строительства скважины для воды. А еще здесь, помимо газа, очень ждут появления устойчивой мобильной связи. Все предложения записаны. Обобщим и включим в итоговую актуализированную Стратегию, которую представим губернатору в конце августа», - сказал депутат.

"Показательно, что, говоря о капремонте школ, благоустройстве общественных пространств, ремонте дорог и других проектах, эксперты часто использовали слово "продолжить". Это значит, что первые пять лет реализации Стратегии Нижегородской области были эффективными. И, конечно, очень воодушевляют амбициозные инициативы, например, развитие малой авиации для повышения доступности отдаленных территорий Нижегородской области. С одной стороны, это звучит, как мечта. С другой – пять лет назад многие инициативы Стратегии тоже казались фантастикой, однако же были реализованы. А если не мечтать, нельзя ничего достигнуть", - отметила, подводя итоги сессии, первый заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, председатель экспертного совета по реализации Стратегии развития региона Ольга Щетинина.

Ранее участники стратсессии в Перевозе представили инициативы по созданию центров досуга для сельчан и возрождению заготовительных контор. Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была утверждена в 2018 году.

Напомним, в конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.