Семнадцать кинопоказов под открытым небом пройдет в парках Нижнего Новгорода в августе Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Семнадцать кинопоказов под открытым небом пройдет в парках Нижнего Новгорода в августе. Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

Согласно информации, показы пройдут на семи площадках: парки "Светлоярский", "Дубки", Станкозавода, детском парке имени Я.М. Свердлова, "Автозаводский", Щёлоковский хутор и второе парковое озеро на проспекте Молодёжном.

Отмечается, что мероприятия могут быть отменены из-за погодных условий. Обо всех изменениях в афише можно узнать в Telegram-канале дирекции.

С расписанием показов на август можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что проект "Всем двором", в рамках которого также проходят кинопоказы, продлится в Нижнем Новгороде до конца лета.

Также напомним, что работа летнего киноклуба возобновилась в "Заповедных кварталах" Нижнего Новгорода 15 июля.