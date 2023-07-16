Штраф за беспричинную неявку в военкомат по повестке с 1 октября будет увеличен до 30 тысяч рублей Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Штраф за беспричинную неявку в военкомат по повестке с 1 октября будет увеличен до 30 тысяч рублей, сообщает телеканал "360".

Согласно информации, размер штрафа за неявку будет составлять от 10 до 30 тысяч рублей. Сейчас он составляет от 500 до 3000 рублей.

Также до 5000 рублей повышен штраф за несообщение в военкомат об изменении семейного положения, места работы, учебы, должности, о переезде. Уклонение от медобслуживание может привести к штрафу до 25 тысяч рублей, уничтожение военного билета - к штрафу до пяти тысяч рублей. Сейчас эти действия наказываются штрафом до 3000 рублей.

За несообщение о смене места жительства во время призыва призывник должен будет заплатить от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Штраф за непредоставление в военкомат списков людей, подлежащих постановке на воинский учет, и неоповещение их о повестках для должностных лиц составит до 50 тысяч рублей, для юридических — до 400 тысяч рублей.

Необеспечение оповещения и явки людей, подлежащих призыву по мобилизации, на сборные пункты и в воинские части грозит должностным лицам штрафом в размере от 60 тысяч до 80 тысяч рублей, юрлицам — от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

Напомним, что Госдума РФ приняла закон, который изменяет порядок вручения повесток для явки военкомат.

Согласно документу, уклонистами будут считаться граждане, отказывающиеся получать повестку или перестающие выходить на связь. Тех, кто не пришёл в военкомат по повестке, обязали добровольно прийти в военкомат в течение двух недель с начала следующего призыва.

Также ранее Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе для ряда военнообязанных.