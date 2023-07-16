Фестиваль мордовской культуры "Эрзянь Лисьмапря" пройдет 29 июля в Лукояновском районе

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XIII Межрегиональный фестиваль мордовской культуры "Эрзянь Лисьмапря" пройдет на территории этнопарка вблизи села Новоселки Лукояновского района 29 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, мероприятие организовано на средства нацпроекта "Культура" в рамках Международного десятилетия языков коренных народов.
Гостей фестиваля ждут историческая реконструкция древнего обряда, старинные национальные игры, традиционные блюда мордовской кухни, концерт финно-угорских коллективов Нижегородской области и Республики Мордовия.
Так, в 10:00 откроется выставка-ярмарка национальных промыслов и декоративно-прикладного творчества "Раськень казне" (национальный сувенир), где будут проходить мастер-классы от умельцев. Также с 10:00 будет работать развлекательная детская площадка "Эйкакшонь налксемань тарка" и пройдет дегустация окрошки "Тантей окрошка".
В 11:00 начнется театрализованное ритуальное действо "Озкс" (моление), посвященное обычаям и таинствам предков.
В 11:40 можно будет угоститься национальным блюдом "Вейсе ярсамо" и принять участие национальных народных спортивных играх.
В 12:00 начнется гала-концерт фестиваля, на котором выступят более 100 творческих коллективов и солистов, отражающих особенности национальной мордовской культуры, из Нижегородской области и Республики Мордовия.
Ранее сообщалось, что фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа на 14 площадках.
Также напомним, что новый проект "Заповедных кварталов" "Сыграть в Горького" представят в Нижнем Новгороде 28 июля.
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