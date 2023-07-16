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Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа на 14 площадках. Об этом сообщают организаторы.
Так, инсталляции появятся на Стрелке, Нижневолжской набережной, Гребном канале, в Пакгаузах, Нижегородском театре кукол, ЦСИ "Терминал А", "Горадром", а также на улицах Большая Покровская и Варварская и других.
Нижегородцы и гости города смогут бесплатно увидеть 3D-мэппинги на фасадах зданий, кинетические и интерактивные работы, а также инсталляции внутри памятников архитектуры и современных сооружений.
Свои работы представят российские художники и авторы из шести стран мира.
Также в рамках фестиваля состоятся 26 лекций от медиахудожников и специалистов креативных индустрий. Мероприятия Intervals Education пройдут в Академии Маяк.
Кроме того, в Milo Club пройдет аудиовизуальный концерт певицы Сюзанны, визуальное сопровождение концерта обеспечивает студия dreamlaser.
Напомним, в 2022 году Intervals Festival прошел в Нижнем Новгороде 26-28 августа на семи локациях.
Кроме того, с 1 по 5 июня состоялся Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". Его посетили около 13 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов.
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