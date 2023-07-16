Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа на 14 площадках Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Фестиваль медиаискусства INTERVALS 2023 пройдет в Нижнем Новгороде 25-27 августа на 14 площадках. Об этом сообщают организаторы.

Так, инсталляции появятся на Стрелке, Нижневолжской набережной, Гребном канале, в Пакгаузах, Нижегородском театре кукол, ЦСИ "Терминал А", "Горадром", а также на улицах Большая Покровская и Варварская и других.

Нижегородцы и гости города смогут бесплатно увидеть 3D-мэппинги на фасадах зданий, кинетические и интерактивные работы, а также инсталляции внутри памятников архитектуры и современных сооружений.

Свои работы представят российские художники и авторы из шести стран мира.

Также в рамках фестиваля состоятся 26 лекций от медиахудожников и специалистов креативных индустрий. Мероприятия Intervals Education пройдут в Академии Маяк.

Кроме того, в Milo Club пройдет аудиовизуальный концерт певицы Сюзанны, визуальное сопровождение концерта обеспечивает студия dreamlaser.

Напомним, в 2022 году Intervals Festival прошел в Нижнем Новгороде 26-28 августа на семи локациях.

Кроме того, с 1 по 5 июня состоялся Intervals Teaser 2022, приуроченный к конференции "ЦИПР-2022". Его посетили около 13 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что нижегородские креативные пространства в июле проведут серию публичных мероприятий от арт-резидентов.