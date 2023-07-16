Сдвоенные "Ласточки" между Нижним Новгородом и Кировом в августе
Нижегородские проекты претендуют на премию Russian Traveler Awards
Летняя программа на Нижегородской ярмарке
Нижегородские детсады - в топ-100 лучших в России
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
26 июля 2023 11:04  [23] Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года
26 июля 2023 10:50  [107] Нижегородцы могут проголосовать за изменение маршрутов автобусов А-71 и А-90
26 июля 2023 10:16  [99] Кстовские тепловые сети заменили газорегуляторное оборудование трех котельных муниципального округа
26 июля 2023 10:02  [109] Неделя приемов граждан по вопросам образования состоится в Нижегородской области
26 июля 2023 09:26  [127] Число зарегистрированных нижегородцев на портале комплекса ВФСК ГТО за шесть месяцев 2023 года составило 120 тыс. человек
25 июля 2023 18:56  [303] Стратсессия по актуализации стратегии развития Нижегородской области прошла в Вадском районе
25 июля 2023 18:40  [306] Регистрацию с иностранных почтовых адресов могут запретить на российских сайтах
25 июля 2023 18:04  [279] "Волгаэнерго" ведет работы по ремонту систем теплоснабжения Автозаводского района согласно графику
25 июля 2023 17:53  [375] Реновация улицы Черниговской началась в Нижнем Новгороде
25 июля 2023 16:54  [291] Пять кинозалов модернизируют в Нижегородской области в 2023 году
Общество

Нижегородцы могут проголосовать за изменение маршрутов автобусов А-71 и А-90

26 июля 2023 10:50  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование по вопросу изменения части автобусных маршрутов А-71 и А-90 стартовало в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации".

Напомним, предлагается оптимизировать движение автобусов на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна.

Сейчас автобус А-71 проезжает по улицам Старая Канава, Героя Сутырина и переулку Союзному, где находятся многоэтажные жилые дома. При этом маршрут А-90, имеющий в два раза большую провозную способность, пролегает по улицам Бутырской и Большой Починковской через менее населенные территории.

В связи с этим предлагается поменять пути следования автобусов, чтобы маршрут А-90 курсировал через более загруженный участок.

Проголосовать можно до 10 августа включительно в группе в соцсети "ВКонтакте".

На данный момент изменение маршрутов поддержали 60% респондентов (55 человек).

Напомним, с 21 июля автобусный маршрут А-84 продлен до станции метро "Автозаводская" через северные проходные Горьковского автозавода.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
16 июля 2023 13:23Мероприятия в честь 100-летия первого регулярного пассажирского рейса в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph