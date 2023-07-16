Нижегородцы могут проголосовать за изменение маршрутов автобусов А-71 и А-90 Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Голосование по вопросу изменения части автобусных маршрутов А-71 и А-90 стартовало в группе "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации".

Напомним, предлагается оптимизировать движение автобусов на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна.

Сейчас автобус А-71 проезжает по улицам Старая Канава, Героя Сутырина и переулку Союзному, где находятся многоэтажные жилые дома. При этом маршрут А-90, имеющий в два раза большую провозную способность, пролегает по улицам Бутырской и Большой Починковской через менее населенные территории.

В связи с этим предлагается поменять пути следования автобусов, чтобы маршрут А-90 курсировал через более загруженный участок.

Проголосовать можно до 10 августа включительно в группе в соцсети "ВКонтакте".

На данный момент изменение маршрутов поддержали 60% респондентов (55 человек).

Напомним, с 21 июля автобусный маршрут А-84 продлен до станции метро "Автозаводская" через северные проходные Горьковского автозавода.