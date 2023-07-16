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Общество

Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет продлен с 21 июля

20 июля 2023 11:30  [101] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Автобусный маршрут А-84 в Нижнем Новгороде будет продлен с 21 июля. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, маршрут будет продлен до станции метро "Автозаводская" через северные проходные Горьковского автозавода.

Движение автобуса будет организовано по улице Краснодонцев, проспектам Ильича и Ленина. В обратном направлении А-84 будет следовать по улице Красноуральской.

Как сообщили в администрации поселка Новое Доскино, продление позволит увеличить пассажиропоток на данном маршруте. Так, им начнут пользоваться несколько сотен работников автозавода, а также пенсионеры - бывшие работники ПАО "ГАЗ" и студенты Нижегородского автомеханический техникума. 

Ранее сообщалось, что движение автобусов А-71 и А-90 на участке между 7-м микрорайоном и улицей Коминтерна предлагается оптимизировать.

Также напомним, что новые автобусные остановки ввели вблизи площади Свободы в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Общественный транспорт
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