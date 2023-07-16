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Общество

Россияне подали 66 169 заявок на участие в дистанционном электронном голосовании

26 июля 2023 18:20  [54] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Россияне подали 66 169 заявок на участие в дистанционном электронном голосовании. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на председателя ЦИК России Эллу Памфилову.

Также по месту пребывания проголосуют 4706 избирателей.

Как рассказала Элла Памфилова, в 2023 году выборы глав субъектов пройдут в 21 регионе (включая Нижегородскую область). На них выдвинуто 125 кандидатов, в том числе 10 самовыдвиженцев.

Сейчас на рассмотрении находятся документы 79 кандидатов, 32 уже зарегистрированы. Еще у 13 утрачен статус, а одному отказали в регистрации.

Своих кандидатов на выборы различных уровней выдвинули 23 из 27 партий, а всего выдвинуто 8,5 тысяч человек. По одномандатным округам заявки планируют избраться 2228 человек.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Всего на губернаторские выборы выдвинуто пять кандидатов.

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Теги:
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