Пять кандидатов выдвинуто на выборы губернатора Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские региональные отделения политических партий выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Нижегородской области, которые пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

Так, "Единую Россию" в бюллетенях представит действующий губернатор Глеб Никитин. На выборах 2018 года он набрал 67,75% голосов, его кандидатуру одобрили 708 807 нижегородцев.

НРО ЛДПР утвердило выдвижение депутата Законодательного собрания Владислава Атмахова кандидатом на пост губернатора Нижегородской области. В 2018 году Либерально-демократическую партию России представлял Александр Курдюмов (на тот момент - депутат Госдумы). Он занял третье место с 6,5% голосов (68 035 проголосовавших).

КПРФ на выборах снова представит заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области Владислав Егоров. На прошлых выборах губернатора он занял второе место с 16,63% голосов (174 037 человек).

"Партия пенсионеров" выдвинула кандидатуру Александра Быкова. В 2018 году он также участвовал в выборах на пост главы региона и занял пятое место с 3,26% голосов (34 135 человек).

"Гражданскую силу" представит Илья Померанцев. В выборах 2018 года партия участия не принимала.

"Справедливая Россия-За правду" и "Партия Роста" не стали выдвигать своих кандидатов и заявили о поддержке действующего главы региона. На прошлых губернаторских выборах кандидат от "Справедливой России" Галина Ключкова заняла четвертое место с 4,35% голосов (45 559 человек).

Отметим, что в 2018 году явка на выборах губернатора Нижегородской области составила 40,5%. Тогда выборы проводились только очно в один день - 9 сентября.