Эксперты Уренского округа предложили внести в Стратегию региона проекты по обновлению коммунальной инфраструктуры и развитию образовани Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Уренском муниципальном округе прошла территориальная стратсессия по актуализации Стратегии развития Нижегородской области, предложенной губернатором Глебом Никитиным.

"Развитие Уренского округа важно для всего региона. Это крупный образовательный, экономический, культурный центр севера области. Здесь работает очень значимое для региона предприятие – "Оргхим". Реализуются социальные проекты, создаются новые объекты благоустройства, ведётся газификация. Все это даёт новые возможности для движения вперёд. Во всех позитивных преобразованиях активно участвуют жители округа. Их позиция и мнения экспертов обязательно нужно учитывать для определения вектора дальнейшего развития", - отметил Глеб Никитин.

На стратсессии, в которой приняли участие более 50 человек: представители актива муниципального образования, депутатского корпуса, общественных организаций, руководители предприятий и организаций, местные жители – были подведены итоги первых пяти лет реализации Стратегии и определены приоритеты развития на ближайшие годы.

"За последние два года благодаря участию в федеральных, областных и других программах в инженерную инфраструктуру, строительство жилья, дорог, благоустройство, газификацию только Уреня, не учитывая другие поселения, было вложено около 1 млрд бюджетных средств, - рассказал глава местного самоуправления Сергей Бабинцев. - Расселено 74 квартиры ветхого фонда, до конца года расселим ещё 48 квартир. Отремонтировано около 200 километров дорог регионального и местного значений. Уренский округ дважды одержал победу во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений, благодаря грантовым средствам была проведена грандиозная реконструкция парка 40-летия Победы. А в настоящее время фактически строится заново центральная площадь Уреня. Наш округ – один из лидеров по привлечению средств губернаторской программы "Вам решать!". В прошлом году мы реализовали 23 проекта на 55 миллионов рублей, в этом году – 11 инициатив на 50 миллионов рублей".

В числе приоритетных направлений на ближайшие годы Сергей Бабинцев назвал благоустройство, ремонт и строительство дорог, строительство школы на 600 мест в Урене, школы искусств, пристроя к Дому культуры в поселке Уста, газификацию сельских населённых пунктов, замену центрального водопровода в населенных пунктах Урень и Уста. Также, по его мнению, важно уделить внимание модернизации и ремонту фельдшерско-акушерских пунктов и Домов культуры на селе, строительству спортивных площадок.

Начальник отдела экономики и прогнозирования администрации Уренского муниципального округа Светлана Сироткина представила идеи по реконструкции водопроводных сетей в Урене, поселке Уста и рабочем поселке Арья. Также были представлены инициативы, призванные привлечь в районный центр различных специалистов.

"Нужно открыть общежитие на базе Уренского техникума для привлечения учащихся из других районов. Также мы считаем, что максимальный возраст молодых специалистов следует увеличить с 35 до 40 лет. Благодаря этому больше работающих людей сможет попасть под льготы, положенные молодым специалистам", – считает Светлана Сироткина.

Начальник управления капстроительства и ЖКХ Сергей Груздев представил проект расширения списка учебных специальностей в Уренском техникуме. Идею поддержал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Денис Бакиев.

"За развитием техникума – будущее, - уверен он. - Мы постараемся пойти дальше и организовать в Урене базу для получения высшего образования".

Заместитель директора Устанской школы Екатерина Носова представила идеи развития туристических маршрутов и создания центра для родителей детей с ОВЗ.

"Родителям зачастую требуется психологическая помощь. Также детям с ОВЗ нужны специалисты, которые помогли бы им адаптироваться в социуме, - подчеркнула она. - Мы придумали много проектов, но самые интересные и нужные, на мой взгляд, - это создание центра абилитации для людей с ОВЗ и кризисного центра для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а еще центра по туристическому и краеведческому просвещению, патриотическому воспитанию детей и молодёжи. Реализация этих проектов откроет новые возможности для жителей округа, а также позволит Уреню стать центром северных районов, привлечёт людей с активной жизненной позицией".

Также Екатерина Носова представила идею развития инфраструктуры детского отдыха, в частности, создания круглосуточного лагеря.

"Радует, что на часть запросов уренцев у власти уже есть ответы, - сказала первый заместитель председателя Законодательного собрания, председатель экспертного совета по реализации Стратегии развития региона Ольга Щетинина. - На федеральном уровне запущена программа модернизации детских лагерей, и мы вошли в пилотный проект. Во многом это случилось благодаря сформировавшейся за пять лет работы губернатора Глеба Никитина репутации Нижегородской области как региона, способного ставить перед собой самые сложные цели и решать самые амбициозные задачи. Нижегородская область уже получила 300 дополнительных мест. Это значит, что за три летних смены ещё у 1 200 детей появилась возможность полноценного летнего отдыха".

"Уренцы очень активно выдвигали идеи, которые предлагают включить в обновленную Стратегию развития региона. Вот только часть из них: возобновление программы поддержки молодых специалистов, строительство общежития для техникума, строительство водопровода. Говорили и о возможной смене регоператора и мусоропереработке, программе по восстановлению лесов. Жители Арьи настаивали на строительстве ледового катка, лыжной базы, велосипедных дорожек – здесь, как и в других северных районах, очень любят спорт. Подумаем, как можно все это реализовать", - подвел итог встречи депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов.

Ранее участники стратсессии в Дзержинске предложили внести в Стратегию развития Нижегородской области проекты программы "Дзержинск - 100". Напомним, Стратегия развития Нижегородской области до 2035 года была принята в 2018 году.

В конце августа 2023 года на Нижегородской ярмарке состоится региональный форум "Вместе мы можем больше", где итоги работы стратегических сессий представят губернатору Глебу Никитину и нижегородцам. Форуму будут предшествовать 58 территориальных и 13 отраслевых стратегических сессий. Всего в Нижегородской области для актуализации стратегии развития запланировано более 700 встреч с жителями. Их итоги войдут в план конкретных действий по развитию Нижегородской области и повышению уровня качества жизни в регионе.