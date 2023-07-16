Глеб Никитин: "Наши аграрии, особенно в прошлом году, заслужили, чтобы о них говорить в первую очередь" Экономика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Более 5,6 млрд было направлено на поддержку агропромышленного комплекса Нижегородской области в 2022 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета о работе регионального правительства перед Законодательным собранием.

"Развитие агропромышленного комплекса - стратегическое направление с точки зрения продовольственной безопасности жителей нашего региона и страны. Наши аграрии, особенно в прошлом году, заслужили, чтобы о них говорить в первую очередь. По итогам 2022 года поддержка агропромышленного комплекса превышает 5,6 миллиарда рублей, причем на две трети состоит из средств областного бюджета", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона отметил, что велась активная работа над дополнительными стимулирующими мерами, такими как развитие регионального Фонда АПК. За 2022 год его клиентами стали 140 предприятий из 42 районов области.

"Традиционно у нас сильная сфера животноводства. А вот дополнительную, то есть в большем объеме, поддержку мы оказали развитию растениеводства. Это позволило обновить сельскохозяйственную технику и, соответственно, улучшить формирование и сохранность урожая. В 2022 году аграриями региона собран самый большой урожай зерна за последние 30 лет – более 1,7 миллиона тонн. Причем на долю продовольственной пшеницы, по оценке качества, приходится 48% - это очень хороший результат для неюжных районов. Здесь хочется отметить наших муниципальных лидеров - Сеченовский, Краснооктябрьский и Сергачский муниципальные округа", - сказал губернатор.

Он отметил, что сейчас стоит вопрос о развитии экспорта зерна.

"На базе современного портового комплекса компании "Логопром" на правом берегу Волги уже планируется реализация проекта по созданию экспортно ориентированного зернового хаба. Экспорт злаковых культур предполагается водным транспортом через Азовское и Каспийское моря в страны Ближнего Востока и Африки. Ежегодный объем составит до 300 тысяч тонн", - рассказал Глеб Никитин.

Что касается в целом растениеводства, губернатор подчеркнул, что именно на этот сектор пришелся основной рост. За пять лет объемы производства увеличились более чем в два раза.

"Достаточно активно развивается и сфера переработки. К концу прошлого года ее объем вырос в 1,5 раза к 2017 году. По итогам первого полугодия 2023 года рост производства пищевых продуктов составил более 12 процентов. При этом темпы развития сектора могут быть выше - поручил подготовить новые качественные предложения в Стратегию развития агропромышленного комплекса с упором на развитие глубокой переработки и инновационных направлений. Считаю, что мы не до конца используем научно-технологические возможности нашего региона в развитие отрасли", - добавил Глеб Никитин.

По словам главы региона, за минувшие пять лет в Нижегородской области в сфере агропромышленного комплекса реализовано 174 инвестиционных проекта с объемом инвестиций свыше 21 млрд рублей.

Напомним, что нижегородские сельские хозяйства в 2023 году увеличили производство мяса и молока.