ОКН "Дом Чистяковой" отремонтируют в Нижнем Новгороде Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Объект культурного наследия "Дом Чистяковой" отремонтируют в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГООКН Нижегородской области.

Согласно информации, "Дом А.А. Чистяковой" был построен в 1841 году на улице Академика Блохиной, 12.

Контракт на проведение ремонта был подписан 19 июля. Работы проведет Государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости.

В здании будут восстановлены фасад, цоколь, крыльцо, оконные и дверные блоки. Также пройдет демонтаж пристроя, который сам не является объектом культурного наследия.



Разрешение на проведение данных работ действительно до 28 августа текущего года.

Ранее сообщалось, что разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия на улице Грузинской выдали в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что волонтеры завершили работы по восстановлению исторического дома в центре Семенова.