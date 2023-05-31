Схемы движения троллейбусов № 3, 5, 10 и 25 изменятся до 10 июля
Школу на 1600 мест построят в ЖК "Зенит"
Электросамокаты запретили в парке "Швейцария"
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 июня 2023 09:23  [63] Разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия на улице Грузинской выдали в Нижнем Новгороде
08 июня 2023 18:58  [297] Ограничения по продолжительности рабочего дня установили для российских таксистов
08 июня 2023 18:27  [255] Получившие награды участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок
08 июня 2023 18:23  [246] Движение транспорта перекроют на участке улицы Невзоровых до 23 июля
08 июня 2023 17:54  [269] Работу общественного транспорта в центре Нижнего Новгорода продлят 12 июня
08 июня 2023 17:42  [261] Первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде
08 июня 2023 17:26  [276] Праздничный концерт ко Дню России для пациентов военного госпиталя прошел при поддержке нижегородских "Волонтеров Победы"
08 июня 2023 17:09  [280] Чем дышит регион: "Ростелеком" установил первый комплекс экомониторинга в Нижегородской области
08 июня 2023 16:16  [242] Нижегородская область вошла в топ-10 регионов РФ по лесовосстановлению
08 июня 2023 16:10  [248] Снаряд времен ВОВ обнаружили во время земляных работ в Дзержинске
Общество

Разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия на улице Грузинской выдали в Нижнем Новгороде

09 июня 2023 09:23  [63] Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения на улице Грузинской выдали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, отремонтирован будет фасад дома №17 по улице Грузинской. Проект работ разработало ООО "Гарант-Строй".

Разрешение на проведение ремонтных работ будет действовать до 15 ноября 2023 года.

Ансамбль зданий Нижегородского отделения Государственного банка был построен в 1913 году. В него входят главный корпус, жилой дом для служителей с галереей и коваными воротами, башня с часами, ограждение палисадника, ограда с воротами и фонарные столбы.

В советское время в этом здании располагались коммунальные квартиры для сотрудников госбанка, но в период с 1976 по 1979 гг. оно было переоборудовано под офисы.

Ранее сообщалось, что ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что ОКН "Дом Скворцовой" на улице Короленко отреставрируют в Нижнем Новгороде.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОКН Ремонтные работы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph