Разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия на улице Грузинской выдали в Нижнем Новгороде Общество

Фото: УГООКН Нижегородской области

Разрешение на ремонт фасада объекта культурного наследия регионального значения на улице Грузинской выдали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Согласно информации, отремонтирован будет фасад дома №17 по улице Грузинской. Проект работ разработало ООО "Гарант-Строй".

Разрешение на проведение ремонтных работ будет действовать до 15 ноября 2023 года.



Ансамбль зданий Нижегородского отделения Государственного банка был построен в 1913 году. В него входят главный корпус, жилой дом для служителей с галереей и коваными воротами, башня с часами, ограждение палисадника, ограда с воротами и фонарные столбы.

В советское время в этом здании располагались коммунальные квартиры для сотрудников госбанка, но в период с 1976 по 1979 гг. оно было переоборудовано под офисы.

Ранее сообщалось, что ценный исторический объект рядом с Домом Чардымова восстановят в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что ОКН "Дом Скворцовой" на улице Короленко отреставрируют в Нижнем Новгороде.