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Общество

Ограждающие конструкции стартового котлована метро на площади Сенной готовы на 99,9%

27 июля 2023 15:09  [68] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Ограждающие конструкции стартового котлована метро на площади Сенной готовы на 99,9%. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Согласно информации, из котлована вывезено почти 13 тысяч кубометров земли.

Уже забиты 457 из 460 буронабивных свай для укрепления грунта на площадке. Также сейчас продолжаются работы по установке металлических распорок для усиления стенок котлована.

Кроме того, полностью подготовлена площадка для конструкции тоннелепроходческого щита.

"Сложностей очень много, но мы победим всё", - сказал заместитель генерального директора МКУ "ГУММиД" Илья Беба.

Отмечается, что строительство новых станций метро в Нижнем Новгороде идет по графику.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут попасть на ночную прогулку по метрополитену.

Также напомним, что метростроевцы начали перенос инженерных коммуникаций в районе площади Свободы.

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Теги:
Метро Строительство
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