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Полное перекрытие площади Свободы с 8 июля
Общественный транспорт пойдёт по-новому из-за строительства метро
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Общество

Метростроевцы начали перенос инженерных коммуникаций в районе площади Свободы

13 июля 2023 15:38  [76] Общество

Фото: Telegram-канал "Метро НН"

Метростроевцы начали перенос инженерных коммуникаций в районе площади Свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале "МетроНН".

Напомним, площадь Свободы закрыли для строительства метро 8 июля. Полное перекрытие позволит ускорить переустройство коммунальных сетей в зоне будущей станции. Работы планируется завершиться до начала отопительного сезона.

Так, на пересечении улиц Горького и Ошарской начался монтаж колодцев, через которые из зоны будущей станции будет выноситься канализационная сеть.

Ранее сообщалось, что три тоннелепроходческих щита будут прокладывать метро на Сенную в Нижнем Новгороде. Запустить их планируется в октябре-ноябре 2023 года.

Общественный транспорт не будет курсировать по площади Свободы вплоть до конца 2025 года, а пешеходы смогут пересечь площадь Свободы после открытия новой станции метро уже по подземным переходам. Сейчас для них доступны обходные пути. Также пути объезда составили для автомобилистов.

В связи с перекрытиями был изменен режим работы светофоров на 14 перекрестках, а в центре Нижнего Новгорода ограничили стоянку.

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Теги:
Метро Строительство
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